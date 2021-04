In Walldürn wird am Sonntag die Wallfahrtssaison eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie findet sie allerdings in einer neuen Form statt. Die Saison soll bis Mitte Oktober dauern. Die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit beginnt am 30. Mai. In normalen Zeiten zieht sie viele Zehntausend Pilger aus allen Teilen Deutschlands und den europäischen Nachbarländern an. Welche Pilgergruppen sich in diesem Jahr überhaupt auf den langen Fußweg nach Walldürn machen, ist derzeit noch offen. Die Walldürner Wallfahrtsleitung kümmert sich um die nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Ein Großteil der Wallfahrtsangebote soll über das Internet oder im katholischen Fernsehsender K-TV übertragen werden.