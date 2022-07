Erste Katzenhalter von Ausgangssperre ihrer Tiere befreit

per Mail teilen

Die ersten zwei Katzenbesitzer sind von der bundesweit einzigartigen Ausgangssperre für Katzen zum Schutz seltener Vögel in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) befreit worden. Ein dritter Antrag wird vom zuständigen Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch geprüft. Trotz der Befreiung müssen Katzenhalterinnen und -halter laut Allgemeinverfügung aber bestimmte Auflagen einhalten: Jeder Freigang muss demnach mit Hilfe eines GPS-Trackers überwacht werden. Die Daten müssen wöchentlich an die Naturschutzbehörde übermittelt werden und sobald sich eine Katze im Gefahrenbereich aufhält, muss die Behörde umgehend informiert werden. Das Landratsamt will mit den Regeln die stark gefährdete Haubenlerche schützen.