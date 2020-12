In Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gab es in den vergangenen Monaten immer montags Kundgebungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Ein Aktionsbündnis kritisiert, dass die Polizei nicht richtig einschreitet, wenn die Teilnehmer Abstandsregeln und Maskenpflicht ignorieren.

Ein Aktionsbündnis in Walldorf ruft regelmäßig zu Gegendemonstrationen auf, wenn die Gegner der Corona-Maßnahmen unterwegs sind. Pfarrer Uwe Boch gehört dazu. Er hat beobachtet, dass sich die Teilnehmer überhaupt nicht an die Regeln halten. Sie würden auf engen Raum ohne Maske zusammenstehen und die Abstandsregeln missachten. Die Polizei vor Ort sei gegen die Verstöße nicht oder nur sehr zaghaft eingeschritten, heißt es in einem offenen Brief des Aktionsbündnisses.

Unterschied zwischen innen und außen

Die Polizei und die Versammlungsbehörde beim Rhein-Neckar-Kreis unterscheiden zwischen der genehmigten Kundgebung innerhalb eines streng festgelegten Raums, der sogenannten Drehscheibe in Walldorf, und dem stark frequentierten Bereich drumherum. Während drinnen die Maskenpflicht gilt, müsse draußen nur Abstand gehalten werden. Die Polizei habe nicht tatenlos zugeschaut, betonte Polizeisprecher Norbert Schätzle. Auch die Personalien einzelner Teilnehmer seien aufgenommen worden.

Landratsamt: Vorwürfe unberechtigt

Bei der Versammlungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises hält man die Vorwürfe des Aktionsbündnisses für nicht gerechtfertigt. Der Leiter des Ordnungsamtes beim Rhein-Neckar-Kreis, Stefan Becker, verweist ebenfalls auf die unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen bei und außerhalb der Kundgebung.

Bürgermeisterin unterstützt Kritik

Die Stadt Walldorf kann in der Sache zwar selbst nicht entscheiden, hält aber den bisherigen Kundgebungsort, die Drehscheibe, für ungeeignet. Bürgermeisterin Christiane Staab unterstützt die Forderung, bei Verstößen hart durchzugreifen.