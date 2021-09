per Mail teilen

Das Feuer in einem Wohnhaus in Waldwimmersbach ist gelöscht. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt, so die Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war das Haus leer. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, ebenso die Brandursache. Die Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.