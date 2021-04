Die IG Metall Mannheim und der SV Waldhof Mannheim starten eine gemeinsame Kampagne gegen Rassismus. Die Gewerkschaft und der Sportverein wollen nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und für mehr Solidarität in der Gesellschaft setzen. In den kommenden Wochen sollen überall in der Stadt Plakate aufgehängt werden. Darauf zu sehen ist unter anderem Waldhof-Profi Anton Donkor, der vor einigen Wochen in einem sozialen Netzwerk rassistisch beleidigt worden war. Sein Trainer Patrick Glöckner begrüßt die Aktion im SWR-Interview. Die IG Metall hat außerdem einen Wettbewerb gestartet, bei dem Jugendsportvereine für ihr Engagement gegen Rassismus einen Geldpreis gewinnen können.