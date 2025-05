Karla Spagerer ist tot. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes starb am Freitag in Mannheim. Laut dem SV Waldhof Mannheim war sie eine "prägende Persönlichkeit des Vereins".

Im Alter von 95 Jahren ist am Freitag Karla Spagerer gestorben. Das teilte der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim mit. Im Internet schrieb der Klub, er nehme "mit großer Trauer Abschied von Karla Spagerer, einer echten Waldhof-Legende". Karla Spagerer wurde 1929 in Mannheim geboren und war laut Klub "über viele Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit unseres Vereins".

Ihr unermüdliches Engagement, ihre Liebe zum SV Waldhof und ihre Treue werden unvergessen bleiben. Karla war nicht nur Teil der Geschichte unseres Vereins – sie war Herz und Seele der Waldhof-Familie.

SV Waldhof in Bielefeld mit Trauerflor

Man sei, so der Verein weiter, "in Gedanken in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. (...) Die Waldhof-Familie steht euch immer treu zur Seite". Beim kommenden Drittliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstagmittag (17. Mai) wird die Mannschaft als Zeichen des Gedenkens mit Trauerflor auflaufen.

Die Spagerers und der SV Waldhof Mannheim

Auch im hohen Alter hatte Karla Spagerer kaum ein Heimspiel ihres SV Waldhof Mannheim verpasst. Der Name Spagerer hat eine besondere Bedeutung beim Drittligisten: So erinnert zum Beispiel die "Walter Spagerer-Tribüne" im Mannheimer Carl-Benz-Stadion an ihren verstorbenen Ehemann. Von 1979 bis 1996 hatte er dem Präsidium angehört und sich für den Bau des Stadions engagiert.

Im März 2024 war ein Fernsehteam der SWR-Landesschau mit Karla Spagerer auf dem Waldhof unterwegs und hat mit ihr gesprochen: .

Karla Spagerer trat als Zeitzeugin der Nazizeit in Schulen auf

Karla Spagerer war wie ihr Mann auch politisch viele Jahre lang sehr aktiv. Beide waren SPD-Mitglieder, Walter Spagerer vertrat den Wahlkreis Mannheim mehrere Legislaturperioden lang im Stuttgarter Landtag. Nach dem Tod ihres Mannes trat Karla Spagerer öfter in der Öffentlichkeit als Zeitzeugin des Nationalsozialismus auf. Sie berichtete unter anderem in Schulen und auf Veranstaltungen von ihrer Jugend und der politischen Verfolgung während der Nazi-Zeit. Im Jahr 2022 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Oberbürgermeister Specht: Wichtige Zeitzeugin Mannheims

An Karla Spagerer als wichtige Zeitzeugin erinnert am Freitag auch Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) und dankt ihr im Namen der Stadt für ihr Engagement und ihre Menschlichkeit. Sie habe viele Jahre lang mit ihren persönlichen Berichten die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazi-Zeit lebendig gehalten.

Jetzt ist eine wichtige Zeitzeugin verstummt – zum Glück hat sie es zuvor ermöglicht, ihre Erfahrungen in Büchern, Interviews und Videos für künftige Generationen festzuhalten.

Christian Specht würdigte Karla Spagerer als eine "vorbildhafte Bürgerin, eine leidenschaftliche Kämpferin für unsere Demokratie, eine stolze Waldhöferin und eine große Persönlichkeit".

SPD-Bundestagsabgeordnete Cademartori trauert um Karla Spagerer

Auch die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (SPD) teilte am Freitag mit, Karla Spagerer habe "in Mannheim und darüber hinaus viele Menschen erreicht und inspiriert - ihr Engagement, ihre Energie und vor allem ihre Geschichte sollten wir uns alle zum Vorbild nehmen." Spagerer habe sich "unermüdlich gegen rechtes Gedankengut, für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Schwächsten in unserer Gesellschaft eingesetzt", so Cademartori. Spagerers Wirken habe "tiefe Spuren hinterlassen".

Spagerer unterstützte Demos gegen Rechtsextremismus

Im Januar 2024 unterstützte Karla Spagerer die Demonstrationen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus, die es damals in ganz Deutschland gab. Auslöser waren die Enthüllungen über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam im November 2023. Mit dabei waren nach Correctiv-Recherchen auch AfD-Politiker, Mitglieder der CDU und der Werteunion. Es soll dabei um Pläne gegangen sein, Millionen Menschen abzuschieben - auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Karla Spagerer erklärte, sie haben den Nationalsozialsimus als junges Mädchen selbst erlebt, ihre kommunistisch eingestellte Familie habe man verfolgt, ihre Großmutter wurde 1936 von der Gestapo verhaftet, ein Onkel verschwand. "So etwas darf nie wieder passieren", so Spagerer im Januar 2024. Spagerer sagte damals: "Ich war überzeugt, die Demokratie hat Bestand. Aber was ich jetzt an meinem Lebensabend erleben muss, das hätte ich mir nie vorstellen können."