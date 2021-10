SV Waldhof arbeitet Corona-Infektionen auf

Der SV Waldhof Mannheim 07 hat sich in den vergangenen Tagen mit der Aufarbeitung der Corona-Infektionen rund um die 1.Mannschaft beschäftigt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Innerhalb des Vereins habe es zahlreiche Gespräche zur Umsetzung der COVID-19-bedingten Auflagen und Hygienevorschriften gegeben. Man sei im Austausch mit dem Gesundheitsamt der Stadt. Was dabei herauskam, teilte der Club allerdings nicht mit. Über die vorläufigen Erkenntnisse sei der Aufsichtsrat entsprechend informiert worden, heißt es. Wegen des Corona-Ausbruchs musste zuletzt das Spiel gegen 1860 München in der 3. Liga abgesagt werden. Die Partie soll am 30. November nachgeholt werden.