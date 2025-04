per Mail teilen

Der Rhein-Neckar-Kreis warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr und sperrt vorerst Grillplätze und Feuerstellen. Betroffen sind viele Städte und Gemeinden im Kreisgebiet.

Die Hitze und Trockenheit der letzten Wochen zeigt nun auch ihre Wirkung im Rhein-Neckar-Kreis. In einigen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bereits Waldbrandstufe vier von fünf. Das Kreisforstamt verbietet nun die Nutzung von Grillplätzen und Feuerstellen, um Waldbrände vorzubeugen. Betroffen sind Wälder der Kommunen Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Reilingen, Sandhausen, Schwetzingen, St. Leon-Rot und Walldorf.

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung

Der Rhein-Neckar-Kreis bittet die Bevölkerung in einer Bekanntmachung darum, Zufahrtswege in den Wald für die Feuerwehr freizuhalten. Außerdem sollen Spaziergänger ihre Autos nur auf dafür vorgesehenen Parkplätzen parken, um zu verhindern, dass heiße Auspuffanlagen trockenes Gras oder Laub entzünden.

Waldbrandgefahr in Mannheim

Auch in Mannheim gilt derzeit Waldbrandstufe vier von fünf. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, wird der städtische Ordnungsdienst Kontrollen durchführen. Wer beispielsweise gegen das Grillverbot verstößt, muss demnach ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zahlen.