Wer dieser Tage durch den Hardtwald schlendert, etwa bei Oftersheim, der kann ganz schön erschrecken: Bereits gefällte oder absterbende Bäume prägen das triste Bild. Jetzt will die Forstbehörde den Wald zukunftsfähig machen.

Trauriger Anblick: Wald bei Oftersheim privat

Förster Robert Lang schlägt Alarm: "Die Dynamik der Veränderung unserer Wälder hält ununterbrochen an", sagt er. Immer mehr Bäume sterben ab. Vor allem wegen der Trockenheit, aber auch durch den Befall mit Pilzen oder Borkenkäfern.

Todkranke Bäume erkennt der Laie nicht auf Anhieb

Die Forstmitarbeiter sind laut Gemeinde Oftersheim regelmäßig im Wald unterwegs, um abgestorbene, aber auch absterbende Bäume zu fällen, aus Sicherheitsgründen. Für Laien sei nicht immer ersichtlich, dass ein Baum todkrank sei, sagt Lang. Um wenigstens noch das Holz verwerten zu können, werden solche Bäume rechtzeitig gefällt.

Nach dem Kahlschlag soll der Wald wieder aufgeforstet werden privat

Weil derzeit immer mehr Bäume absterben, müsse auch mehr gefällt und geräumt werden. Aber für den Förster ist auch klar:

"Wir müssen etwas entgegensetzen. Der Forst ist nicht nur fürs Fällen und Herausholen der Bäume da. Wir möchten auch aufforsten." Förster Robert Lang

600 neue Eichen werden im Oftersheimer Wald gepflanzt

In diesem Jahr sollen deshalb im Oftersheimer Gemeindewald vor allem auf den entstandenen Freiflächen 600 Eichen gepflanzt werden. Sie sollen robuster sein und die Trockenheit besser verkraften können.

Ob noch andere Baumarten in Frage kommen, werde geprüft. Mit Kiefern und Buchen könne jedenfalls kein zukunftsfähiger Wald mehr entstehen.

Kermesbeere und Traubenkirsche müssen entfernt werden

Gehört laut Forstbehörde nicht in den Wald: Traubenkirschen werden entfernt privat

Die frisch gepflanzten Bäume werden in den ersten drei Jahren regelmäßig von den Forstmitarbeitern gewässert. Vor der Anpflanzung wird der Boden von Neophyten, also eingewanderten Pflanzen, befreit, d.h. die früh blühende Traubenkirsche oder die giftige Kermesbeere werden entfernt. So könne die Naturverjüngung gefördert werden, sagt Förster Lang.

Hoffnung auf freiwillige Helfer

Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß (CDU) will prüfen, ob Freiwillige dabei helfen könnten, Kermesbeere oder Traubenkirsche zu entfernen. Eine solche Waldinitiative werde andernorts bereits getestet, sagt Lang. Dafür müssten aber die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt werden.

2021 ist Maikäferjahr

Maikäfer flieg - in diesem Jahr sind wieder besonders viele zu sehen privat

2021 ist übrigens wieder ein Maikäferjahr, derzeit sind besonders viele von ihnen unterwegs, auch auf der Suche nach Stellen, an denen sie ihre Eier ablegen können. Auch dies schadet den Bäumen, gehört aber wohl einfach dazu - und erfreut viele Waldbesucher.