Ukrainische Waisenkinder in Jugendherberge untergebracht

Der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Weinheim haben 39 Waisenkinder und ihre Begleitpersonen in der leer stehenden Weinheimer Jugendherberge untergebracht.

Der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Weinheim haben 39 Kinder und Begleitpersonen in der leer stehenden Weinheimer Jugendherberge untergebracht. Das Gebäude war in den vergangenen Wochen instand gesetzt worden. Jetzt sind nach Angaben der Stadt 26 Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren sowie 13 Begleiter aus der Ukraine aufgenommen worden. Sowohl der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger (CDU), sowie der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) erinnerten daran, dass die Menschen erst einmal zur Ruhe und zu Kräften kommen müssten. Zuvor hatte es mehrere Kontakte und Abstimmungsgespräche gegeben, unter anderem mit dem ukrainischen Präsidialamt. Die Kinder und Begleitpersonen kamen in der Nacht auf Montag in Weinheim an und sind von Vertretern des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises empfangen worden.