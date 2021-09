Waibstadter sammelt gespendete Autos für Flutopfer im Ahrtal

Viele Menschen im Ahrtal haben durch die Flut alles verloren. Kevin Lauinger aus Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) hilft unbürokratisch. Er und sein Team sammeln Autos, reparieren und spenden sie.

Kevin Lauinger hat gemeinsam mit anderen eine Organisation gegründet, die gespendete Autos sammelt und, wenn nötig, instand setzt. Dann bekommen sie Menschen im Ahrtal, die sie brauchen. Im Interview mit SWR Aktuell erklärt Kevin Lauinger, warum er das macht.

SWR Aktuell: Wir berichten zwar immer noch über das, was im Ahrtal passiert ist, aber die erste Phase ist jetzt vorüber. Sie haben trotzdem noch alle Hände voll zu tun?

Kevin Lauinger: Ja, wir wissen selber noch nicht, wann Stopp ist. Wir haben zwar gesagt, ab Fahrzeug 500 hören wir auf. Wir sind jetzt bei 120 übergebenen Fahrzeugen.

SWR Aktuell: Die Aufräumarbeiten sind jetzt schon etwas vorangeschritten. Kann man denn das übergebene Auto auch schon direkt nutzen? Ist das alles wieder möglich dort?

Kevin Lauinger: Also, die Straßen sind so weit eigentlich befahrbar. Es gibt natürlich noch Ortschaften sowie Mayschoß, die ja noch gar nicht erreichbar sind durch die normale Straße. Da muss man ja immer noch über die selbst gebastelte Teer-Straße über die Weinberge fahren. Da ist es aber so, dass die eigentlich eher geländefähige Fahrzeuge brauchen. Das haben wir aber an sich nicht. Deswegen ist Mayschoß auch noch nicht so unser Gebiet. Aber es kommt so langsam auch das obere Ahrtal dazu.

Täglich neue Auto-Spenden

SWR Aktuell: Hätten sie mit so viel Resonanz gerechnet, dass das nicht abreißt?

Kevin Lauinger: Das ist schon ein bisschen abgeflacht, aber wir kriegen trotzdem täglich zwischen zehn und und 20 Anrufe für neue Pkws dazu. Wir haben eine Hotline-Nummer, die findet man ja auch bei Facebook unter "4Drive, Zurück in die Mobilität". Da haben wir eine Gruppe, und dann ruft man an der Hotline an. Dann wird man erst mal gefragt, was für ein Fahrzeuge es ist und ob es TÜV hat. Wir können keine Fahrzeuge mehr aufnehmen, die keinen TÜV haben und sie sollten verkehrssicher sein.

SWR Aktuell: War trotzdem mal was dabei, wo sie gedacht haben meine Güte, sowas wird gespendet?

Kevin Lauinger: Ein Peugeot 206 CC, Cabrio, Baujahr 2009 mit echten 20.000 Kilometern.

SWR Aktuell: Das ist ja quasi noch ein Neufahrzeug.

Kevin Lauinger: Das Fahrzeug ist zu uns gekommen. Das sieht aus wie neu. Wir sind auch mit der Spenderin in permanentem Kontakt. Da ist es halt für uns auch immer sehr, sehr, sehr, sehr schwierig, den Betroffenen zu finden, der das auch würdigt. Weil wir wollen ja nicht, dass das Fahrzeug angenommen wird, nach dem Motto: Ja, ich habe jetzt ein Fahrzeug und das dann im Endeffekt verkauft wird, weil es auch einen Wert hat.

"Wir warten, bis der perfekte Zeitpunkt ist, bis wir jemanden gefunden haben, für dieses Fahrzeug. Der das dann auch wirklich brauchen kann."

SWR Aktuell: Bei all dieser Arbeit, die sie haben, aber die Herzen, die sie öffnen - Würden sie es wieder tun, würden sie sowas wieder anpacken?

Kevin Lauinger: Ja, natürlich, sofort. Ich bin schon mein Leben lang einer, der eigentlich mehr gibt als er bekommt. Mich erfüllt halt, wenn wir ein Fahrzeug übergeben haben, dass einfach an dem Gesichtsausdruck zu sehen ist, jetzt geht es im ersten Augenblick wieder gut. Natürlich, wenn er wieder nach Hause kommt sieht er, was da noch auf ihn zukommt. Aber wir haben erst mal was Gutes getan. Das ist der Antrieb nach vorne für uns, dass wir einfach weitermachen.