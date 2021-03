In Heidelberg waren die Grünen 2016 mit knapp 41 Prozent unangefochten vorn. Auch am Beispiel Verkehrspolitik zeigt sich vor der Landtagswahl die grüne Übermacht in der Stadt.

Wer würde sich in Heidelberg trauen, gegen grüne Grundsätze in der Verkehrspolitik zu argumentieren? Mit dem Klimawandel hat das Thema nochmal Schwung und Schärfe gewonnen. Am Beispiel Mobilität wird das deutlich. Heidelberg ist zwar wegen seiner Lage am Neckar chronisch vom Autoverkehr verstopft, aber auch eine Radfahrerstadt.

Grünes Heidelberg im Landtagswahlkampf

In Heidelberg läuft schon jetzt ein Viertel der Mobilität über das Fahrrad und es soll mehr werden. Die Grünen sind die Ur- Fahrrad-Partei, Ministerin Theresia Bauer ist etabliert. Sie erklärt, das Fahrrad als Verkehrsmittel weiter fördern zu wollen.

Unterscheidung im Detail

Das Interessante: Soweit sind sich die Parteien quasi einig. Das Fahrrad und der ÖPNV sollen gefördert werden, das Auto soll weniger werden. Nur wie weit man damit gehen will, wie sehr das Auto raus soll aus der Stadt, wie viel ÖPNV möglich ist, darin unterscheiden sich die Parteien dann doch.

Beispielsweise will Anja Boto (CDU) zwar auch mehr ÖPNV, aber möchte keine rigide Anti-Autofahrer-Politik betreiben. Viel weiter geht Sahra Mirow von der Linken: Sie will weg vom Verbrennungsmotor und die Autoindustrie umkrempeln. Wer die Wähler nun überzeugen konnte, zeigt sich am Sonntag in der Landtagswahl.