Es kann noch Jahre dauern, bis die maroden Hochstraßen in Ludwigshafen neu gebaut sind. Neue Verkehrskonzepte müssen also her. Jetzt prüfen Verkehrsplaner auch abgefahrene Ideen: Wassertaxi, Seilbahn oder Volocopter.

Die Seilbahn-Idee So könnten auch bald die Passagiere über den Rhein fahren (Symbolbild) Imago Karlheinz Egginge Ganz hoch im Kurs: Eine Seilbahn über den Rhein, die bis zu 200 Menschen pro Fahrt zwischen Ludwigshafen und Mannheim transportieren kann. Die Idee war vor fünf Jahren bereits entwickelt worden und landete damals wieder in der Schublade. Gutachten hatten festgestellt, dass damals nur vier Prozent der Autofahrer die Seilbahn nutzen würden. Aber wegen der maroden Hochstraßen bekommt die Seilbahn-Idee wieder neuen Auftrieb. Der Geschäftsführer des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), Volkhard Malik: Die Seilbahn ist die Idee, die am schnellsten umgesetzt werden kann. Mit nur rund einem Jahr Bauzeit schlägt sie allles andere. Das Problem: Malik rechnet damit, dass Anwohner Beschwerden und Einwände gegen das Projekt vorbringen könnten. Das erschwere und verzögere die Planung, so Malik. Die Wassertaxi-Idee

Ein Wassertaxi (Symbolbild) Imago Jochen Tack Schnell mal über den Rhein? Auch Wassertaxis könnten auf dem Rhein zwischen Ludwigshafen und Mannheim Passagiere von einer Seite auf die andere befördern. Wie in New York: Dort sind große Wassertaxis bereits ein beliebtes Verkehrsmittel für Sightseeingtouren. Eine originelle Idee, aber VRN-geschäftsführer Malik sieht Probleme, das Wassertaxi zwischen Ludwigshafen und Mannheim zu realisieren: Das Problem des Wassertaxis: Geeignete Anlegestellen in Mannheim und Ludwigshafen, die wiederum an Busse und Straßenbahnen angeknüpft sind. Die Rhein-Tunnel-Idee Tunnel unterm Rhein? (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) bringt eine alte Idee neu ins Spiel: Die dritte Rheinquerung, die seit Jahren diskutiert wird. Neu ist: Der CDU-Politiker will den Tunnel unter den Rhein verlegen. Allerdings würde der Tunnel wahrscheinlich kaum vor dem Neubau der Hochstraßen fertig. Eine schnelle Alternative ist das nicht. Die Volocopter-Idee Ein Volocopter für Passagiertransport auf der Cebit 2018 dpa Bildfunk Malte Ossowski/SVEN SIMON Der Volocopter als Lufttaxi klingt noch nach Science-Fiction und ferner Zukunftsmusik. Als Verkehrsmittel der Zukunft aus der Luft sei er aber nicht ausgeschlossen, sagt VRN-Geschäftsführer Malik. Der Volocopter wird elektrisch angetrieben, die Energie in einem Akku gespeichert. Er wurde im Oktober in Singapur getestet und vielleicht in ein paar Jahren auch über Ludwigshafen zu sehen sein. Eine Task-Force aus Vertretern der Verkehrsverbände, der Deutschen Bahn und Verkehrsplanern prüft nun die Ideen.