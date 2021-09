Vorverkauf für "Winter in Schwetzingen" startet

Ab sofort startet der Vorverkauf für den "Winter in Schwetzingen". Seit 15 Jahren gastiert die Heidelberger Opernsparte im Schwetzinger Rokoko-Theater. Und präsentiert dort musikalische Stücke aus der Zeit des 18. Jahrhunderts. Eröffnet wird das Festival am 6. November mit dem Stück "Was frag ich nach der Welt!". In der Regie von Claudia Isabel Martin und dirigiert von Clemens Flick. Laut Veranstalter gilt es als Höhepunkt des Barockfestes und wird bis Ende Januar 17 Mal aufgeführt. Beim Jubiläumskonzert zum Abschluss des Festivals, am 5. Februar werden nochmal alle Schwerpunkte aus 15 Jahren Festivalprogramm musikalisch auf die Bühne kommen.