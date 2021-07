per Mail teilen

Danny Beuerbach will Kindern Mut zum Lesen machen - und im Gegenzug schneidet er ihnen kostenlos die Haare. Er tourt durch ganz Deutschland, dieses Mal war er in Ladenburg.

Er selbst kommt kaum zum Lesen, doch darauf verzichten wollte er nicht. Also kam Friseur Danny Beuerbach auf die Idee: Kinder sollen ihm vorlesen und dafür schneidet er ihnen währenddessen die Haare - kostenlos. Und so entstand das Projekt "Book a Look".

"Der Ansporn ist zum Teil meine eigene Leserechtschreibschwäche und aber auch Egoismus, denn es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder einem vorlesen."

Neuer Haarschnitt bei den Ladenburger Literaturtagen

Mit seiner Idee tourt Danny Beuerbach durch ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuletzt war er bei den Ladenburger Literaturtagen. Wer jetzt denkt: Naja, ob sich Kinder das trauen - der täuscht sich. Ein Kind nach dem anderen setzte sich vorne auf den Friseur-Hocker. Mit im Schlepptau das eigene Lieblingsbuch. Nach knapp 15 Minuten war auch schon das nächste Kind dran.

"Eigentlich lese ich zu Hause immer leise im Kopf, aber ich habe die Fabel geübt."

Die Besucher der Ladenburger Literaturtage lauschten gespannt den Geschichten der Kinder. SWR

Nicht lesen können ist keine Ausrede

Einige der Kinder können noch gar nicht richtig lesen. Einen Haarschnitt bekommen sie trotzdem, denn sie erzählen die Geschichte einfach auswendig. Oder erklären, was sie in ihrem Bilderbuch so alles sehen können.

Der fünfjährige Philipp kann noch nicht lesen, deshalb hat er ein Bilderbuch dabei und zeigt, was man da so sehen kann. SWR

"Carolin ist Erstklässlerin und ich hätte nicht gedacht, dass sie sich traut vor Publikum zu lesen - ich bin ganz stolz auf sie."

"Das werden wir unserem Friseur demnächst auch mal Vorschlagen."

Bald noch mehr Vorlese-Haarschneid-Aktionen?

Danny Beuerbach erzählt, dass verschiedene Verlage und Autoren sein Projekt unterstützen und sich auch schon Friseurkollegen bei ihm gemeldet haben. Er hat auch schon ein Kinderbuch über seine haarige Aktion geschrieben. Beuerbach würde sich wünschen, dass seine Idee irgendwann weltweit Kinder zum Vorlesen motiviert.