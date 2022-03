Deutsch-Ukrainische Gesellschaft bittet um vorläufigen Spendenstopp

Die Lager des Vereins Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar sind an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Deshalb können vorläufig keine Sachspenden mehr angenommen werden.

Man sei dankbar für die überwältigende Spenden- und Hilfsbereitschaft der Menschen und Firmen in der Region, heißt es in einer Stellungnahme der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Dennoch müsse man schweren Herzens den vorläufigen Sachspenden-Stopp aussprechen.

Lager und Mitarbeiter kommen an ihre Grenzen

Die Lager sind inzwischen offenbar so voll, dass der regionale Verein vor logistischen Problemen steht. Zumal alle Mitglieder und Helfer auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Für Privatleute besteht noch bis Freitag, den 11. März, die Möglichkeit, private Sachspenden an den Sammelstellen in Heidelberg-Kirchheim, Ladenburg und Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis) abzugeben. Firmen und Vereine haben noch eine Woche länger Zeit - also bis zum 18. März 2022.

Geldspenden sind weiterhin willkommen

Wer den Verein dennoch unterstützen möchte, kann weiterhin Geld spenden. Seit dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine konnte die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft 30 Lastwagen mit Sachspenden in die Ukraine schicken.