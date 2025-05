Nachdem ein 36-Jähriger einen 64 Jahre alten Mann am Samstag vor eine Straßenbahn im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West gestoßen haben soll, sitzt er in Untersuchungshaft.

Ein 36-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft; er soll am Samstag in der Mittelstraße in der Mannheimer Neckarstadt-West einen 64-jährigen Mann vor eine Straßenbahn gestoßen haben. Der Mann wurde an einer Haltestelle von der Bahn erfasst und schwer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, soll er von einem 36 Jahre alten Mann im Streit vor die einfahrende Straßenbahn gestoßen worden sein. Warum die beiden in Streit geraten waren, ist noch unklar.

36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Der Mann sei "deutlich alkoholisiert" gewesen, heißt es in der Mitteilung der Behörden. Am Sonntag habe ein Haftrichter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

In ersten Berichten über den Vorfall in der Neckarstadt-West war von dem Streit keine Rede gewesen. Zuvor hatte die Polizei das Alter des Opfers mit 65 angegeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.