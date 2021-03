Noch ist keiner der Corona-Impfstoffe in Deutschland zugelassen, aber die Einrichtung der Impfzentren läuft bereits auf Hochtouren. Eines davon entsteht auf dem Mannheimer Maimarktgelände.

In der Mannheimer Maimarkthalle wurden in den vergangenen zwei Wochen hunderte von Stellwänden aufgebaut. Sie bilden die so genannten Impfstraßen, von denen es insgesamt zehn gibt. Jeder, der sich impfen lassen will, muss durch diese Straßen gehen – allerdings nur dann, wenn er einen Termin hat.

Der Ablauf der Impfung ist komplex, sagt der verantwortliche Leiter des Impfzentrums Mario König: "Wer zum Impftermin kommt, erhält von uns als erstes die notwendigen Dokumente. Anschließend bekommt er ein Erklärvideo gezeigt und wird dann von einem Mediziner individuell beraten. Erst dann wird die Impfung durchgeführt. Danach bleibt der Geimpfte noch ein paar Minuten vor Ort, damit wir sehen können, dass es keine ungewünschte Reaktion gibt." Sollte es nach einer Impfung tatsächlich zu Nebenwirkungen kommen, sind laut Mario König ein Notarzt und mehrere Rettungssanitäter vor Ort.

Die gesamte Impf-Prozedur dauert pro Person rund 60 Minuten. Etwa 1.600 Impfungen sollen täglich durchgeführt werden. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz geht zurzeit davon aus, dass die erste Impfung in der Maimarkthalle am 2. Januar verabreicht werden kann. Ob es dabei bleibt, hänge allerdings davon ab, ob es dann genügend Impfdosen gibt. Möglicherweise reichen sie anfangs lediglich dafür aus, die mobilen Teams zu versorgen, die die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen verabreichen werden.