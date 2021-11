Vorbereitung der Brandrauchversuche im Fahrlachtunnel

Damit der gesperrte Fahrlachtunnel in Mannheim möglichst schnell brandtechnisch nachgerüstet werden kann, beginnen am Vormittag die Vorbereitungsarbeiten für einen geplanten Brandrauchversuch am Mittwoch. Die von der Stadt Mannheim engagierte Fachfirma aus Leipzig richtet den Versuchsaufbau ein und macht Funktionstests im Tunnel. Dabei geht es um die Ausrichtung der mobilen Großventilatoren. Sie dienen dazu den aus dem Portal austretenden Rauch abzutreiben. Bei dem Test wird eine geringe Menge ungefährlicher Rauch freigesetzt. Die offizielle Versuchsreihe mit Messungen beginnt dann am Mittwoch. Dabei wird ein Brandsimulationsfahrzeug im Tunnel eingesetzt. Der Versuch soll zeigen, wie die derzeitige Betriebstechnik im Brandfall reagiert und wo genau die Schwachstellen im Tunnel sind.