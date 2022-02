Kreise bereiten sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

per Mail teilen

Der Rhein-Neckar-Kreis und der Neckar-Odenwald-Kreis bereiten sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Auch Mannheim und Heidelberg wollen helfen.

Der Rhein-Neckar-Kreis verfügt nach eigenen Angaben über gewisse Standby-Kapazitäten, unter anderem in den Gemeinschaftsunterkünften in Bammental oder Edingen-Neckarhausen. Daher sei die Koordinierungsstelle Flüchtlinge im Landratsamt auch recht kurzfristig in der Lage, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen.

Bis zu drei Monate ohne Asylantrag möglich

Auch der Neckar-Odenwald-Kreis will Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Dies sei die konkreteste Form, mit der man helfen könne, sagte Landrat Achim Brötel (CDU) dem SWR.

"Wir entwickeln gerade in Mosbach, in Schwarzach und in Adelsheim weitere Aufnahmekapazitäten zur vorläufigen Unterbringung. Wir sind mit weiteren Städten und Gemeinden im Gespräch."

In genauen Zahlen könne man die zusätzliche Aufnahmekapazität aktuell nicht beziffern. Wenn diese Hilfe aber gebraucht werde, werde der Neckar-Odenwald-Kreis sicher bereitstehen, so Brötel.

Bis zu drei Monate könnten die Menschen aus der Ukraine in den Unterkünften der Kommunen bleiben, erst danach wäre ein Asylantrag notwendig, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage mit.

Auch Mannheim und Heidelberg wollen helfen

Die Stadt Heidelberg ist bereit, konkrete Hilfsangebote für Menschen in der Ukraine und für Kriegsflüchtlinge zu machen. Laut Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) habe man bereits in den vergangenen Jahren Menschen geholfen, die aus der Partnerstadt Simferopol auf der Halbinsel Krim fliehen mussten. Man habe auch vor Ort eine Suppenküche unterstützt.

"Wir in Deutschland und Europa werden denen helfen, die vor Krieg und Not flüchten. Und wir werden denen helfen, die in der Ukraine ausharren und für ihre Rechte einstehen."

Spendenanfragen aus der Ukraine

Die Stadt Mannheim hat bereits Spendenanfragen aus der Ukraine erhalten, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in einer Stellungnahme. Es gehe dabei um Dinge wie Dieselgeneratoren und mobile Wassertanks. Mannheim stehe auch mit der polnischen Partnerstadt Bydgoszcz in engem Austausch. Dort gebe es eine große ukrainische Community und die Stadt bereite sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor.

Caritas ruft in Sozialen Medien zu Spenden auf

Der Caritasverband Mannheim ruft in Sozialen Medien zu Spenden für die Ukraine auf. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar bringe die Spenden dann direkt zu Betroffenen.

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft sammelt außerdem Geldspenden.