Die Mähsaison hat begonnen. Gefährliche Zeiten für Rehkitze also, die sich oft im hohen Gras verstecken. Bei Weinheim wollen Tierschützer sie mit Feuermeldern vertreiben - doch einige Anwohner boykottieren die Aktion.

Viele Rehmütter verstecken ihre Junge in den hohen Wiesen - doch der Mähdrescher ist der sichere Tod eines jeden Rehkitz. Und um das zu verhindern, sind derzeit auch bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) viele Jäger und Ehrenamtliche unterwegs und suchen die Wiesen ab. Im Revierbezirk Rippenweier, Rittenweier und Heiligkreuz benutzen sie zur Rehkitz-Rettung hausübliche Rauchmelder. Wenn ein Anruf von einem Landwirt kommt, der Mähen will, fahren sie zu seinen Wiesen und stellen ihre "Piepser" auf: Brandmelder, die oben an Plastikstangen befestigt sind und mit einer Schraube auf Dauerbetrieb gestellt sind.

Sven und Elke Rupprecht aus Heiligkreuz durchsuchen eine Wiese nach versteckten Rehkitzen SWR

Anwohner stellten Piepser stumm

Kein angenehmes Geräusch, das sehen auch die Rehkitz-Retter so. Aber sie sagen, sie beschallen die Wiesen für maximal eine Nacht. Manchmal platzieren sie die Piepser auch erst am frühen Morgen. Für den guten Zweck sollte das auszuhalten sein, finden zum Beispiel Sven und Elke Rupprecht aus Heiligkreuz. Einige Anwohner fanden das aber nicht: Sie stellten die Rauchmelder kurzerhand ab. Schraubten die Schrauben heraus und drehten die Batterien herum. Die Tierretter verstehen das nicht.

Tierschützer sind enttäuscht

Revierleiter Marco Müller-Dörr hätte sich gewünscht, dass die Anwohner etwas gesagt hätten, bevor sie eigenmächtig tätig wurden. Sie seien bereits auf der Suche nach leiseren Alternativen zur Rehkitzrettung, wie zum Beispiel Wärmebildakmeras, so Müller-Dörr. Trotzdem hat der Jäger kein Verständnis für die Aktion der Anwohner.