Lebenslanges Lernen: Für dieses Stichwort stehen die Volkshochschulen in Deutschland. Die Kurse richten sich an alle Altersklassen, an der Volkshohcschule kann man stricken lernen oder Schach-spielen, Yoga oder Schlagfertigkeit, Englisch, Japanisch, Polnisch. In VHS-Kursen kann man sich für den job fitmachen oder Deutsch als Fremdsprache lernen. Volkshochschule sind DIE Weiterbildungsträger. Und - natürlich - auch schwer gebeutelt in diesen Zeiten. Wie das aussieht, vor Ort, hat Friederike Kroitzsch in Mosbach erfahren.