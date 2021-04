Eine unbekannte Person hat am Mittwoch in Heidelberg-Bergheim einen Plastikbeutel in ein Tattoostudio geworfen. Zunächst fiel die Tüte niemandem auf. Dann kam ein achtbeiniges Insekt zum Vorschein. Am Donnerstag dann noch ein zweites.

Reptilium Landau Laut Polizei hatte der Tattoo-Studio-Betreiber die erste Vogelspinne bemerkt, als Insekten und die Spinne aus der Tüte gekrabbelt waren. Die Insekten, die wohl als Futter für die Spinne gedacht waren, entsorgte er selbst. Auf einem Überwachungsvideo sei zu sehen, wie eine Plastiktüte durch die geöffnete Eingangstür ins Geschäft fliegt, so die Polizei. Wer sie geworfen hat, sei nicht zu erkennen. Spinne wohlbehalten im Reptilium Landau Die Bombardierspinne - eine Vogelspinnenart - ist von der Tierrettung lebendig gefangen worden. Die Tiere haben sogenannte Brennhaare am Hinterleib, um sich gegen Angreifer zu schützen. Tierretter brachten das Insekt ins Reptilium nach Landau. ⚠️ UPDATE:

🕷Das große Krabbeln Teil II 🕸

Weitere Vogelspinne in Heidelberger Tattoostudio gefunden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4896345Posted by Polizei Mannheim on Thursday, April 22, 2021 Polizei Mannheim, Facebook Weitere Spinne entdeckt Am Donnerstag entdeckte der Besitzer des Tattoostudios dann noch eine weitere Vogelspinne, die in einem der Vorhänge saß. Laut Polizei ist das Tier wahrscheinlich bei dem Vorfall am Tag zuvor unbemerkt ebenfalls ins Studio gelangt.



Die "Rote Usambara-Vogelspinne" konnte von Polizeibeamten gefahrlos eingefangen und aufs Revier gebracht werden. Auch dieses Tier wird ins Landauer Reptilium gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Steckbrief Vogelspinne Vogelspinnen sind braun bis schwarz und dicht behaart. Weil sie schlecht sehen können, nutzen sie ihre Haare, um die Umgebung zu ertasten. mehr...