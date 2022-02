Bestätigter Fall von Vogelgrippe - tote Wildgans im Luisenpark

In Mannheim gibt es laut Stadt einen bestätigten Fall von Vogelgrippe. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, hat das zuständige Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit am 3. Februar den Verdacht auf das Geflügelpest-Virus bei einer toten Wildgans im Luisenpark bestätigt. Die Gans gehöre nicht zum Tierbestand des Parks, so die Stadt. Daher habe der Fund keine Folgen für die Park-Vögel. Da es sich bislang um einen Einzelfall handle, seien Geflügelhalter bis auf weiteres nicht verpflichtet, ihre Tiere in überdachten Stallungen zu halten. Die Stadt empfiehlt aber, dass die Geflügelhalter dies freiwillig tun. Das Risiko für Menschen, sich zu infizieren, schätzt das Robert-Koch-Institut als sehr gering ein. Krank wirkende Vögel und Vogelkadaver sollten nicht berührt oder vom Fundort entfernt werden, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden.