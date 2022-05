Schüler erforschen Schicksal von Vinzenz Rose

Eine Schule, die nach einem Sinto benannt ist? Das gibt es bisher nicht in Deutschland. Ein Schüler-Projekt an der bisher namenlosen Realschule in Obrigheim möchte das ändern.

Ein Vormittag in der Realschule in Obrigheim. In einem Werkraum ein knappes Dutzend Laptops, davor jeweils zwei Schüler. Lehrer Bernhard Edin geht von Laptop zu Laptop, unterstützt, bietet Hilfe an. Und noch jemand ist im Raum, unsichtbar, aber präsent: Vinzenz Rose. Um ihn dreht sich hier alles an diesem Vormittag.

Gründer der ersten Bürgerrechtsbewegung der Sinti

Als Sinto zunächst ins sogenannte Zigeunerlager Auschwitz deportiert, später auch ins KZ Neckarelz, von dort täglich zur Zwangsarbeit in den Obrigheimer Gipsstollen, der nach dem Willen der Nationalsozialisten zur unterirdischen Flugzeugfabrik ausgebaut werden musste. Vinzenz Rose konnte als einziger Häftling aus dem KZ Neckarelz fliehen, gründete später eine Bürgerrechtsbewegung für die Sinti in Westdeutschland, den Vorläufer dessen, was heute der Zentralrat deutscher Sinti und Roma ist.

Er wurde aus seiner Erfahrung des Nationalsozialismus und aus seiner Zugehörigkeit zur Minderheit der Sinti zu einem Bürgerrechtler.

Lehrer Bernhard Edin arbeitet mit den Schülerinnen und Schülern heraus, dass Vinzenz Rose nicht in der Opferrolle verharrte, sondern nach Kriegsende in der Bundesrepublik für die Bürgerrechte der Sinti eintrat und für sein Engagement 1978 sogar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde.

Obrigheim ist eine Art Kristallisationspunkt in seiner Geschichte: sie hat hier nicht aufgehört, sie ist hier weitergegangen.

Edin kann sich vorstellen, dass die bisher namenlose Obrigheimer Realschule eines Tages in Vinzenz-Rose-Schule umbenannt wird. Eine Idee, die auch von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung unterstützt wird. Seit Monaten ackern sich die Schülerinnen und Schüler durch historische Quellen und Dokumente, arbeiten die Geschichte von Vinzenz Rose auf. "Es ist schon spannend, wie die Leute damals behandelt wurden, und dass das alles direkt vor unserer Haustür passiert ist“, sagt ein Schüler.

Es gibt so viele Schulen, die zum Beispiel nach Anne-Frank benannt sind, aber noch keine, die den Namen eines Sinto trägt.

Die Arbeit mit den historischen Quellen und Schriftsätzen ist ungewohnt für die Schülerinnen und Schüler, aber sie haben ein Ziel: am Montag, 9. Mai, soll ihr Projekt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auch eine kleine Ausstellung stellen die Jungen und Mädchen zusammen, bevor sich dann irgendwann auch die politischen Gremien in Obrigheim mit dem Thema befassen sollen.