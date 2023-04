40. "Heidelberger Stückemarkt" beginnt

Das Theater und Orchester Heidelberg eröffnet am Freitag den 40. "Heidelberger Stückemarkt". Zehn Tage lang werden Gastspiele deutschsprachiger und internationaler Theater gezeigt.

In Heidelberg beginnt am Freitag zum 40. Mal das Festival deutschsprachiger Gegenwartsdramatik, der „Heidelberger Stückemarkt“. Bis zum 7. Mai zeigt das Theater und Orchester Heidelberg Stücke und Gastspiele von großen Theatern. So führt zum Beispiel das Wiener Burgtheater das mehrfach prämierte Schauspiel "Adern" von Lisa Wentz oder das Deutsche Theater Berlin das Stück "Das Augenlied ist ein Muskel" auf. Außerdem gibt es Autorenlesungen, Podiumsgespräche, Diskussionen und ein Hörspiel. Der "Heidelberger Stückemarkt" gilt als eines der renommiertesten Festivals für zeitgenössisches Theater in Deutschland.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen

In diesem Jahr legt nach Angaben des Theaters Heidelberg die Jubiläumsausgabe des "Heidelberger Stückemarkts" einen Fokus auf unterschiedliche Konzepte von Identität und Dasein sowie die Auseinandersetzung mit Körperbildern und Rollenzuschreibungen.

"Die Autoren in diesem Jahr stellen sich der Gegenwart und gesellschaftlichen Prozessen und verarbeiten diese in ihren Stücken. Und das ist hochspannend!"

Eröffnungsstück "Pirsch" dreht sich um Gewalt als Rache

Eröffnet wird der "Heidelberger Stückemarkt" am Freitagabend mit der Premiere des Stücks "Pirsch" von Ivana Sokola. Es handelt von einer jungen Frau Marinka, die in ihr Heimatdorf zurückkehrt, um einen vor vielen Jahren auf sie verübten Übergriff zu rächen. Marinka bedient sich dabei der Jagdlust einer Meute wilder Hündinnen.

72 neue Theatertexte zum Autoren- und Autorinnenwettbewerb eingereicht

Im Mittelpunkt des „Heidelberger Stückemarkts“ steht jedes Jahr der Deutschsprachige Autorinnen und Autoren-Wettbewerb. 72 neue Theatertexte, die noch nicht uraufgeführt wurden, sind zum Wettbewerb eingereicht worden. Die sechs besten werden in szenischen Lesungen dem Publikum und der Fachjury präsentiert. Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist mit 10.000 Euro dotiert.

Gastland in diesem Jahr: Schweden

Der "Heidelberger Stückemarkt" hat in jedem Jahr ein anderes Gastland, in diesem Jahr ist es Schweden. Es geht darum, sich mit einer anderen Theaterkultur auseinander zu setzen, so der Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg, Holger Schultze. Am 6. und 7. Mai präsentiert der "Heidelberger Stückemarkt" in szenischen Lesungen drei neue Theatertexte aus Schweden, die zum Teil eigens für den Stückemarkt übersetzt wurden, sowie eine Reihe von Gastspielen in schwedischer Sprache mit deutschen Übertiteln.