In Viernheim gilt für die kommende Silvesternacht 2025/26 ein Böllerverbot rund um eine Kirche. Grund sind die Vorfälle in der jüngsten Silvesternacht.

Der Viernheimer (Kreis Bergstraße) Magistrat hat am Montag das Abbrennen von Feuerwerkskörpern rund um die Apostelkirche und die nähere Umgebung beschlossen. Dieses Verbot gilt demnach für die kommende Silvesternacht 2025/26. Dieses Böllerverbot hatten zuvor Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) und Erster Stadtrat Jörg Scheidel (CDU) nach den Geschehnissen in der vergangenen Silvesternacht 2024/25 vorgeschlagen. Einige Details, also zum Beispiel welche Flächen in der Innenstadt der südhessischen Kommmune genau betroffen sind, stehen allerdings noch nicht fest. Der Magistrat hat die Stadtverwaltung mit der genaueren Ausarbeitung beauftragt.

In Viernheim gilt rund um die Apostelkirche ein Böllerverbot an Silvester 2025/26 (Symbolbild) IMAGO IMAGO/Markus van Offern

Viernheimer Rathauschef: Schutz von Menschen hat oberste Priorität

Baaß und Scheidel werden in einer Mitteilung der Stadt Viernheim zitiert, wonach mit dem Grundsatzbeschluss ein "klares Zeichen für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme in unserer Innenstadt" gesetzt werde.

Der Schutz von Menschen, Gebäuden und der öffentlichen Ordnung hat oberste Priorität, insbesondere in der Silvesternacht, die für alle ein Fest der Freude sein soll.

Silvester 2024: Feuerwehr-Einsatzkräfte mit Böllern beschossen

In den frühen Morgenstunden an Neujahr 2025 waren der Stadt zufolge auf dem Apostelplatz sehr viele Feuerwerkskörper abgebrannt, dies habe mehrere kleine Brände verursacht . Außerdem seien Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Das Böllerverbot soll laut Stadt dazu dienen, "den Bereich rund um die Apostelkirche wie bisher als Aufenthaltsfläche in geordneter Form zu erhalten".