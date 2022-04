Viernheimer Tafel bittet um Lebensmittelspenden

Die Viernheimer Tafel (Kreis Bergstraße) bittet um Lebensmittelspenden, weil sie die vielen Hilfsbedürftigen nicht mehr ausreichend versorgen kann. Grund ist zum einen, dass die Zahl der Tafelberechtigten durch Ukraine-Flüchtlinge kontinuierlich steigt. Zum anderen bleiben die Spenden von großen Firmen aus, weil viele derzeit Lebensmittel direkt in die Ukraine oder nach Polen liefern. Jede gespendete Packung Nudeln oder Lebensmitteldose sei hilfreich, um den alten und neuen Tafelkunden zu helfen, so einer der Organisatoren. Außerdem plane man, in der Viernheimer Apostelkirche nach Ostern eine ungewöhnliche Aktion: statt Geld für den Klingelbeutel sollen die Kirchgänger dann Lebensmittelspenden zum Gottesdienst mitbringen. Die Viernheimer Tafel hat aktuell über 700 Berechtigungsscheine ausgegeben, darunter rund 90 für Ukraineflüchtlinge. Versorgt werden damit mehr als doppelt so viele Personen.