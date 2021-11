Die Corona-Zahlen steigen auch in der Region weiter an, und dabei nicht nur die Inzidenzen. Im Neckar-Odenwald-Kreis starben laut Landratsamt drei weitere Menschen an Covid-19, in Mannheim ein weiterer Mann. Dabei hat Mannheim mit knapp 165 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region, im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt sie knapp 164. Am niedrigsten ist sie in Heidelberg mit 91. In Baden-Württemberg gilt seit Mittwoch die Corona-Warnstufe; die landesweite Inzidenz liegt bei 173.