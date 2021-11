Weihnachtsmärkte trotz Corona

Trotz steigender Corona-Zahlen finden viele Weihnachtsmärkte in der Region wie geplant statt. Die Märkte in Ludwigshafen und Heidelberg laufen bereits, am Montag startet die Weihnachtsmarkt-Saison in Mannheim, unter 2G-Bedingungen. Auch die Weihnachtsmärkte in Schwetzingen, Buchen und Reilingen sollen stattfinden. In Weinheim hatte man noch die Ministerpräsidenten-Konferenz am Donnerstag abgewartet. Die Beschlüsse, so ein Stadtsprecher, stünden einer Durchführung des Weihnachtsmarkts im Schlosshof aber nicht im Wege. Er soll am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende stattfinden. Es gibt aber auch Kommunen, die sich anders entschieden haben: In Sinsheim, Hemsbach, Dielheim, Mühlhausen, Neckargemünd und Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) fallen die Weihnachtsmärkte wegen Corona aus.