Der Maifisch galt im Neckar lange Zeit als ausgestorben. Jetzt wurden am Fischpass von Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) so viele Exemplare gezählt wie seit 50 Jahren nicht mehr.

Im Neckar sind zurzeit so viele Maifische unterwegs wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurden allein am Fischpass in Ladenburg in diesem Jahr 30 Tiere gezählt.

Ähnlich wie Lachse wandern Maifische in Flüssen stromaufwärts, um in flacherem Wasser auf Kiesgrund zu laichen. Bis vor kurzem galt der Maifisch im Neckar als ausgestorben.

Früher gab es im Neckar sehr viele Maifische Regierungspräsidium Karlsruhe

Dass in dieser Saison schon 30 Exemplare am Fischpass des Neckarwehrs in Ladenburg gezählt wurden, sei eine Sensation zumal die Fische nicht im Neckar eingesetzt wurden. Sie hätten sich offenbar selbstständig vermehrt, so das Regierungspräsidium.

Maifisch kam früher im Neckar häufig vor

Der Maifisch gehört zur Familie der Heringe und wird im Schnitt rund 50 Zentimeter groß. Die Fische wachsen im nordöstlichen Atlantik heran und wandern dann im Mai und Juni zum Laichen flussaufwärts. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war der Maifisch eine der häufigsten und wirtschaftlich bedeutendsten Fischarten im Neckar.