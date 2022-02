Viele "Schnapszahl"-Hochzeiten in der Region

Die Hochzeitslust an Schnapszahl-Daten ist groß. Auch in der der Rhein-Neckar-Region und im Neckar-Odenwald-Kreis sind am 22.2.22 viele Standesämter ausgebucht.

Schnapszahlen bringen Glück. Das glauben jedenfalls viele Paare, die sich an einem Schnapszahl-Datum das Jawort geben. Außerdem sind die Daten leicht zu merken. In vielen Standesämtern ist deshalb an solchen Tagen besonders viel los. Am 22.2.22 wird auch in der Region mehr geheiratet als sonst.

Extratermine am 22.2.22

Zwölf Trau-Termine kann beispielsweise die Stadt Heidelberg täglich anbieten – alle zwölf am 22.2.22 sind ausgebucht. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis wird mehr geheiratet als sonst: Fünf Hochzeiten gibt es in Mosbach, vier Trauungen meldet die Stadt Buchen. In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) finden dienstags gewöhnlich gar keine Trauungen statt. Für den 22.2.22 hat die Stadt aber eine Ausnahme gemacht, drei Termine wurden gebucht.

Sechs Trauungen an einem Tag in Weinheim

In Weinheim (Rhein -Neckar-Kreis) wird heute sechsmal "Ja" gesagt. Das sind zwei Trauungen weniger als ursprünglich geplant, sie mussten wegen Corona abgesagt werden.

Ansturm in Mannheim blieb aus

In Mannheim ist der große Run auf die Standesämter hingegen ausgeblieben. Wie ein Stadtsprecher auf SWR-Anfrage mitteilte, hatten sowohl für den 2.2.22, als auch für den 22.2.22 so viele Hochzeitspaare wie sonst auch nach Standesamtterminen gefragt. Von zwölf Trau-Terminen war für den 22.2. bis zuletzt sogar noch einer frei geblieben, heißt es aus dem Mannheimer Rathaus.