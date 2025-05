Viele Hausärzte 60 Jahre und älter

per Mail teilen

Der Mittelbereich Mosbach liegt damit deutlich über dem Landes- und auch dem Bundesdurchschnitt, hier sind es jeweils 38 bzw. 37 Prozent der Hausärzte, die auf das Rentenalter zusteuern oder es sogar schon überschritten haben. in der Großregion Mosbach sind es demnach 56 Prozent. Von rund 45 Kassensitzen in dieser Region sind 13 derzeit nicht besetzt, diese Ärzte fehlen also schon. Etwas besser sieht es im Mittelbereich Buchen aus, hier ist rund ein Drittel der Hausärzte 60 Jahre alt oder älter, 8 Kassensitze sind unbesetzt.