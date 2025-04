Seniorentag in Mannheim: Gute Tipps zum Älterwerden

"Worauf es ankommt" - so lautet das Motto des Deutschen Seniorentags in Mannheim. Es ist gut bekannt, was es für ein gutes Älterwerden braucht. Wir haben nach Tipps gefragt.

Die Forschung hat mittlerweile viele gute Antworten auf die Frage, was es braucht, um gut und gesund älter zu werden. Bewegung, Ernährung und soziale Kontakte sind das Wichtigste. SWR Aktuell hat beim Deutschen Seniorentag in Mannheim gefragt, was die Teilnehmerinen und Teilnehmer für praktische Tipps haben und ganz unterhaltsame Anworten bekommen: