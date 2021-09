Viele freie Stellen zum Ausbildungsstart

Zum Ausbildungsstart am 1.September gibt es noch viele freie Stellen in der Region. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet eine Telefonaktion für Kurzentschlossene an. Denn laut einer Sprecherin sind noch etwa 350 Ausbildungsplätze frei. Das seien knapp 250 mehr als gewöhnlich. Viele Jugendliche besuchten in Corona-Zeiten lieber eine weiterführende Schule statt eine Ausbildung zu beginnen. Es sei zu befürchten, dass im kommenden Jahr drei Jahrgänge auf einmal am Ausbildungsmarkt unterkommen wollen: Die beiden Corona-Jahrgänge und der neue. Auch die IHK Rhein-Neckar meldet viele offene Stellen und bemerkt ebenfalls, dass wegen der Pandemie viele Jugendliche zögern, eine Ausbildung zu beginnen.