39 Bewohner und sechs Mitarbeiter eines Pflegeheims in Mudau sind jetzt positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat die Neckar-Odenwälder Kreisverwaltung mitgeteilt. Nach dem Auftreten des Virus bei zwei Mitarbeitern Ende vergangener Woche waren am Ostermontag die rund 50 Bewohner und über 40 Mitarbeiter getestet worden, nun also liegt das Ergebnis vor. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im gesamten Kreis schlagartig auf über 250. Einer der betroffenen Bewohner, ein 68-Jähiger, war am Montag im Krankenhaus gestorben, alle anderen müssen nach derzeitiger Einschätzung momentan nicht in die Klinik, sondern bleiben mit hohen Schutzvorkehrungen in der Einrichtung.