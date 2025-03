Am Dienstag ist der neue Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Die Rhein-Neckar-Region ist mit insgesamt 14 Abgeordneten vertreten.

In der konstituierenden Sitzung des 21. Bundestags kommen am Dienstag in Berlin insgesamt 630 Abgeordnete im Parlament zusammen, also fast genau einen Monat nach der Bundestagswahl am 23. Februar. 14 Abgeordnete vertreten dabei die Rhein-Neckar-Region, den Odenwald, Südhessen und die Vorderpfalz.

Darunter sind Abgeordnete, die dem Bundestag schon etwas länger angehören. Zum Beispiel (seit 2002) Olav Gutting (CDU) aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen. Auch schon länger dabei sind Franziska Brantner (Grüne) aus Heidelberg und Lars Castellucci (SPD) (Wahlkreis Rhein-Neckar) - beide sitzen seit 2013 im Bundestag. Brantner ist zudem seit dem vergangenen Jahr amtierende Bundesvorsitzende der Grünen, zusammen mit Felix Banaszak aus Nordrhein-Westfalen.

Für den südhessischen Kreis Bergstraße schaffte erneut Michael Meister (CDU) den Einzug in den Bundestag. Den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal vertritt im neuen Bundestag Armin Grau (Grüne).

Viele Abgeordnete schon länger im Bundestag dabei

Auch Gökay Akbulut (Linke) ist wieder für Mannheim im Bundestag vertreten, dort hat sie seit 2017 ein Mandat. Seit 2018 vertritt Nina Warken (CDU) den Wahlkreis Odenwald-Tauber, auch sie wurde erneut in den Bundestag gewählt. Isabel Cademartori (SPD) schaffte zum zweiten Mal den Sprung in den Bundestag. Dabei hatte sie ihr Mannheimer Direktmandat an Melis Sekmen (CDU) verloren. Doch Cademartori schaffte es über die Landesliste doch noch in den Bundestag. Sekmen verfehlte dagegen den Bundestagseinzug, trotz ihres Sieges im Wahlkreis Mannheim. Grund ist die neue Wahlrechtsreform. Sekmen stand auf dem siebten Platz in der Landesliste - der reichte nicht für den Bundestagseinzug.

Neu im Bundestag: Mirow (Linke), Koch, Köhler, Martel, Fetsch (alle AfD)

Mehrere Abgeordnete aus der Region ziehen zum ersten Mal in den Bundestag ein, darunter Sahra Mirow (Linke) für Heidelberg. Von der AfD kommen vier Neulinge dazu: Heinrich Friedrich Koch für Mannheim, Achim Köhler für den Wahlkreis Rhein-Neckar, Johann Martel für Wahlkreis Odenwald-Tauber und Thomas Fetsch (Kreis Bergstraße). Malte Kaufmann für Heidelberg ist dagegen schon seit 2021 Bundestagsabgeordneter.

AfD vertritt die Region am stärksten

Mit insgesamt fünf Mandaten vertritt damit keine Partei die Rhein-Neckar-Region so stark wie die AfD. Die CDU aus der Region ist dreimal im Bundestag vertreten (Warken, Gutting, Meister). Für die SPD (Cademartori, Castellucci) und die Linke (Akbulut, Mirow) sitzen jeweils zwei Abgeordnete im Parlament. Bündnis 90/Die Grünen sind aus der Region mit zwei Mandaten (Brantner, Grau) vertreten.