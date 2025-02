Abendakademie Mannheim: Deutliche Kürzungen bei Sprachkursen für Migranten

per Mail teilen

Für viele Volkshochschulen war es ein Schock: Zum Jahreswechsel hat die Bundesregierung die Förderung von Berufssprachkursen für Migranten deutlich gekürzt - mit massiven Folgen.

Viele Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und zahlreiche Migrantinnen und Migranten suchen dringend einen Job. Das Problem: Zugewanderten fehlen häufig ausreichende Deutschkenntnisse. Genau da setzen die Berufssprachkurse an, die vor allem von Volkshochschulen, aber auch von anderen Bildungsträgern angeboten werden. Weil der Bund die Förderung dieser Kurse jetzt massiv zurückgefahren hat, mussten viele Volkshochschulen im Land ihre Angebote zusammenstreichen.

Mannheimer Abendakademie - Von zwölf Kursen ist einer übrig geblieben

Die Mannheimer Abendakademie ist eine der ältesten Volkshochschulen Deutschlands. Ihre Geschäftsführerin ist entsetzt. Ursprünglich, sagt Susanne Deß, wollte ihre Einrichtung im ersten Quartal 2025 zwölf Berufssprachkurse anbieten - jetzt ist es nur noch einer. Rund 200 Migrantinnen und Migranten, für die bereits ein Platz reserviert war, gingen laut Abendakademie leer aus. Der Geschäftsführerin stehen für Lehrkräfte und Deutschkurse etwa eine Million Euro weniger zur Verfügung.

Wir haben mit Einsparungen gerechnet, aber dass es so schlimm kommt, damit haben wir nicht gerechnet.

Ohne gutes Deutsch kein Jobangebot

In vielen Berufen fehlen Fachkräfte - zum Beispiel in der Pflege, in Kindertagesstätten oder auch im öffentlichen Nahverkehr. Voraussetzung ist oft ein höheres Sprachniveau für Ausbildung und Job, das über ein sogenanntes B2-Sprachzertifikat nachgewiesen werden kann. Liegt der Abschluss nicht vor, haben die Bewerberinnen und Bewerber meist schlechte Karten.

Präsenzkurse seien wichtig für den Lernerfolg

Kosovare Thaci hat Glück gehabt: Sie hat einen Platz im B2-Kurs der Mannheimer Abendakademie bekommen. Die studierte Grundschullehrerin aus der Ukraine würde am liebsten auch in Deutschland ihren Beruf ausüben oder alternativ als Erzieherin in einem Kindergarten arbeiten.

Kosovare Thaci macht an der Mannheimer Abendakademie einen der raren Sprachkurse. SWR

Um richtig Deutsch zu lernen, hält Kosovare Thaci Präsenzkurse für unverzichtbar. Natürlich, sagt sie, könne man auch mit Hilfe von Online-Plattformen wie YouTube oder TikTok seine Sprachkenntnisse verbessern. Aber "Bewerbungen schreiben oder ein Vorstellungsgespräch üben" - das könne man nicht daheim vor dem Computer.

Ganz bitter ist es für die Kursleitenden, die alle selbstständig sind und jetzt im Regen stehen gelassen werden.

Lehrkräfte sorgen sich um Existenz

Die Situation ist nicht nur für die potenziellen Sprachschülerinnen und Sprachschüler problematisch, sondern auch für die Lehrkräfte. Einer von ihnen ist Stephan Rixecker. Der Familienvater macht sich derzeit akute Sorgen um seine finanzielle Zukunft. Sein Vertrag läuft im nächsten Monat aus. Jetzt sucht er nach einem neuen Job.

Das lief jetzt viele, viele Jahre - und plötzlich ist da nichts mehr.

Seine persönliche Situation sei die eine Seite. Aber auch sonst könne er die Entscheidung der Bundesregierung nicht nachvollziehen. "Wir brauchen diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt", so Rixecker. Oft würden sich die Kursteilnehmer in Berufen bewerben, in denen es an Nachwuchs fehlt. "Und dafür brauchen sie Deutsch!" Deshalb könne er nicht verstehen, dass die Politik die Kurse jetzt auf Eis legt.

Viele Städte in BW von Kürzungen betroffen

Die Mannheimer Abendakademie ist aber nicht die einzige Volkshochschule, die unter den Kürzungen leidet. Viele Einrichtungen in ganz Deutschland spüren die Einschnitte deutlich. Nach Angaben des Volkshochschulverbandes sind in Baden-Württemberg vor allem diejenigen Einrichtungen betroffen, die bislang besonders viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kursen versorgt haben - darunter sind die Volkshochschulen in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Offenburg, Konstanz, Böblingen und Tuttlingen.

Der Bedarf an Berufssprachkursen wäre demnach zurzeit ähnlich hoch wie im ersten Quartal 2024. De facto seien aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund zwei Drittel der Kurse weggefallen. Etwa 1.400 Migrantinnen und Migranten seien von den Kürzungen betroffen - und mehr als 120 Lehrkräfte würden um ihren Job bangen.

Für Sprachlehrer Rixecker ist eins klar: Es muss etwas passieren. "Wir hoffen darauf", sagt er, "dass sich die neue Regierung nochmal darauf besinnen wird, was diese Maßnahmen in der Gesellschaft bewirken."