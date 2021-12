Fast 21.000 Anrufe bei NOK-Corona-Hotline

per Mail teilen

Fast 21.000 Anrufe haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neckar-Odenwälder Corona-Hotline seit Beginn der Pandemie entgegengenommen. Diese Zahl hat jetzt die Kreisverwaltung genannt. Zeitweise war das entsprechende Bürgertelefon im Landratsamt an sieben Tagen die Woche geschaltet, derzeit besteht das Angebot noch an Werktagen zwischen 8 und 16 Uhr. Weiterhin meldeten sich jeweils rund 50 Anrufer täglich, es gehe dabei um Fragen nach Urlaubsreisen und Quarantäne, um die Teilnahme an Veranstaltungen oder die Meldung neuer Infektionen.