Eine Parkhaus-Mitarbeiterin hatte "Poser"-Autos und Lärm gemeldet. Als die Polizei anrückte, stellte sich heraus, dass in der Tiefgarage ein Video-Dreh eines Rappers aus der Region stattfinden sollte - leider nicht genehmigt.

Mit sieben Streifenwagen und weiteren Einsatzkräften rückte die Polizei am Dienstagabend in dem Parkhaus in der Schwetzingerstadt an. Die Mitarbeiterin hatte gemeldet, dass die aufgemotzten Autos lärmend in die Tiefgarage eingefahren seien. Die Fahrzeuginsassen würden eine laute Party auf dem unteren Parkdeck veranstalten.

Auto fährt in Parkhaus (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Arne Dedert/dpa | Arne Dedert

Nicht genehmigter Videodreh

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass bei dem Zusammentreffen ein Video für einen regionalen Rapper gedreht werden sollte. Manche der Beteiligten versuchten sogar noch, den Polizeieinsatz mit in ihr Video einzubeziehen. Die Partygäste waren zwischen 18 und 30 Jahre alt.

Flucht übers Treppenhaus misslingt

Einige der Beteiligten versuchten über das Treppenhaus zu flüchten. Andere wollten sich laut Polizei durch Starten der Motoren der Überprüfung entziehen - vergeblich.

Verstöße gegen Corona-Verordnung, Waffengesetz und Drogeneinfluss

Insgesamt 29 Personen droht ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und das Infektionsschutzgesetz. Zwei erwartet eine Anzeige wegen des Tragens eines Messers und Schlagrings. Gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Eine Person soll außerdem unter Drogeneinfluss gefahren sein. Außerdem wurde ein Fahrzeug beanstandet, das technisch so manipuliert war, dass die Betriebserlaubnis erloschen war.