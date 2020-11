Im Streit um Lärm in der Altstadt klagen Anwohner vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) gegen die Stadt Heidelberg. Den Vorschlag des Gerichts, einen Schlichter einzuschalten, lehnten die Kläger ab. Die Stadtverwaltung bedauert das.

Die Stadt schreibt in einer Pressemitteilung: "Nach Überzeugung der Stadt wäre die Aufnahme einer gerichtlichen Mediation, um das Problem grundsätzlich zu lösen, eine große Chance für die Stadtgesellschaft gewesen – für die Anwohnerinnen und Anwohner ebenso wie auch für die Stadtverwaltung und den Gemeinderat."

Neues Lärmgutachten

Der 6. Senat des Verwaltungsgerichtshofs hat nach Angaben der Stadt anschließend bekannt gegeben, dass das Gericht ein neues Lärmgutachten anordnen will. Dafür soll über einen längeren Zeitraum eine Lärmmessung in der Altstadt stattfinden.

Alte Sperrzeiten gelten weiter

Die genauen Parameter für das Gutachten würden im Rahmen eines sogenannten Beweisbeschlusses noch genauer bestimmt. Damit gelten in der Heidelberger Kernaltstadt weiterhin die Öffnungszeiten, die der Gemeinderat im Oktober 2019 beschlossen hat. Werktags bis 1 Uhr, am Wochenende bis 4 Uhr.

Die Vorgeschichte

Die Bewohner der Heidelberger Altstadt beschweren sich seit vielen Jahren über Kneipenlärm und laute Gaststätten-Besucher, weil sie sich in ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Im vergangenen Jahr hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe die Stadt Heidelberg dazu verpflichtet, die Anwohner vor lärmbedingten Gesundheitsgefahren zu schützen. Diese Pflicht habe der Gemeinderat über Jahre hinweg vernachlässigt.

Das Gericht legte deshalb fest, dass die Kneipen unter der Woche um 0 Uhr und am Wochenende und in den Nächten vor gesetzlichen Feiertagen um 2:30 Uhr schließen müssen. Gegen dieses Urteil hatten aber sowohl die Kläger als auch die Stadt Heidelberg Berufung eingelegt. Deshalb hat sich der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim am Mittwoch in einer mündlichen Verhandlung mit dem Fall beschäftigt.

Erneut geklagt

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der VGH mit den Sperrzeiten in Heidelberg beschäftigen muss. Bereits im Mai 2018 hatte der VGH die damals bestehende Sperrzeitenverordnung der Stadt Heidelberg gekippt. Zuvor hatten die Kneipen unter der Woche bis 2 Uhr und an Wochenenden bis 4 Uhr geöffnet. Der Gemeinderat beschloss daraufhin eine moderate Anpassung der Sperrzeiten und kündigte zusätzliche Maßnahmen zur Lärmprävention an. Die Altstadtbewohner hielten das nicht für ausreichend und zogen deshalb erneut vor Gericht.

Entscheidung im August

Derzeit schließen die Kneipen in der Heidelberger Altstadt montags, dienstags und mittwochs um 1 Uhr, donnerstags um 3 Uhr und samstags um 4 Uhr. Mit einer Entscheidung des VGH wird Mitte August gerechnet.