Ein Paar besaß so bissige Hunde, dass sie ihm entzogen wurden. Die Stadt Mannheim verbietet den beiden, große Hunde zu halten. Das sehen sie nicht ein. Das Paar zieht deswegen vor Gericht.

Verhandlungsbeginn am Mittwoch vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim SWR Rosa Omenaca

Ein Ehepaar darf nur noch kleine Hunde bis zu 39,9 Zentimeter Schulterhöhe halten, nachdem die Stadt Mannheim ein Hundehaltungsverbot für das Paar erlassen hatte. Die Stadt begründete das mit Gefahrenabwehr.

Zwei Rottweiler-Hunde (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Ralf Graner

Rottweiler sollen mehrere Menschen verletzt haben

Zuvor hatte das Paar zwei Rottweiler besessen. Die Hunde sollen in Deutschland mehrere Menschen verletzt haben. Daraufhin nahm die Stadt dem Paar die Hunde weg. Dagegen geht das Paar jetzt gerichtlich vor. Ein Hund wurde zudem eingeschläfert. Verhandelt wird am Mittwoch vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.