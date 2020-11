Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entscheidet am Freitag über weitere Eilanträge gegen die neue Corona-Verordnung des Landes. Geklagt haben beispielsweise Berufsmusiker, ein Bordellbetreiber, Hotels, Spielhallen und Restaurants. Aber auch Fitness- und Kosmetikstudios, ein Tattoostudio, eine Tanzschule, eine Wettannahmestelle und Privatpersonen. Insgesamt sind knapp 30 Verfahren gegen die Regelungen der jüngsten Corona-Verordnung am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingegangen. Am Donnerstag hatte der VGH bereits den Eilantrag eines Ehepaars abgelehnt, das für seinen einwöchigen Urlaub in Heidelberg ein Hotelzimmer gebucht hatte. Diese Pläne wurden vom Beherbergungsverbot durchkreuzt. Die Maßnahme sei auch für Hotelbetreiber verhältnismäßig, da sie von staatlicher Seite entschädigt würden, so der VGH.