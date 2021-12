VGH lehnt Klage gegen Beschränkungen für Ungeimpfte ab

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat den Eilantrag einer nicht gegen das Coronavirus geimpften Frau gegen zahlreiche Beschränkungen für Nicht-Immunisierte abgelehnt. Die Frau sah sich in der Corona-Verordnung der Landesregierung in ihren Rechten verletzt, teilte das Gericht am Dienstag in Mannheim mit. Die Klägerin gab an, ungeimpft zu sein und wegen der Regelungen sei es ihr verwehrt, an gesellschaftlichen Lebensbereichen teilzunehmen. Ungeimpfte und Geimpfte könnten sich mit dem Virus anstecken und das Virus auch übertragen, argumentierte sie. Die Vorschriften verstießen somit gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Das Gericht war unter anderem der Auffassung, dass die Kontaktbeschränkungen durch zahlreiche Ausnahmen relativiert würden. Diese stellten sicher, dass auch Nicht-Immunisierten keine soziale Isolation drohe. Die Vorschrift diene dem Gesundheitsschutz und einer Begrenzung der Virenübertragung.