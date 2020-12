per Mail teilen

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim hat drei Eilanträge gegen die landesweite nächtliche Ausgangssperre abgelehnt. Geklagt hatten unter anderem zwei Rechtsanwälte.

Einer der Kläger argumentierte, die Ausgangssperre hebe in beispielloser Art und Weise die freiheitliche Grundordnung auf. Es bestehe kein Grund, warum er seine Wohnung nachts nicht mehr zu privaten Zwecken wie etwa der Pflege seines Schrebergartens und dem Beobachten von Hirschen verlassen dürfe.

Menschenwürde nicht verletzt

Der zweite Rechtsanwalt klagte, er dürfe am Abend nicht mehr zu seiner sechs Meter entfernt liegenden Werkstatt gehen, um dort zu basteln. Der VGH argumentierte in seiner Ablehnung der Anträge, die Ausgangssperre führe zu keinem unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte und auch die Menschenwürde sei nicht verletzt.