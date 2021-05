Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat über den Lärmschutz an der Eisenbahnstrecke Hockenheim verhandelt. Die Stadt hat jetzt im Streit einen Etappensieg errungen.

Zwischen den Bahngleisen und der Wohnbebauung liegen nur rund 100 Meter. SWR

Im Streit um effektiven Lärmschutz entlang der Bahngleise in Hockenheim hat die Stadt einen Etappensieg errungen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat einen bestehenden Planfeststellungsbeschluss nämlich aufgehoben.

Ein Urteil mit offenen Fragen

Was ist effektiver Lärmschutz und muss die Bahn für einen solchen Schutz sorgen und auch zahlen? Darum ging es bei der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Hockenheim und dem Eisenbahn-Bundesamt. Und genau diese Frage, was denn effektiver Lärmschutz unter heutigen Gegebenheiten ist, will das Gericht nun erneut geprüft haben. Eine 1,50 hohe Lärmschutzwand, wie die Bahn sie errichten will, scheint dem Kriterium „effektiv“ laut VGH also nicht zu entsprechen. Doch ob es die acht Meter werden, die die Stadt Hockenheim fordert, ist völlig offen. Eine Aussage darüber, wer für den Lärmschutz letztlich zahlen muss, geht aus der heute veröffentlichten Entscheidung des VGH nicht hervor.

Eisenbahn-Amt hätte Schallschutzzusage gegeben

Das Eisenbahn-Bundesamt hatte 2018 einen Planfeststellungsbeschluss erlassen, der eine zusätzliche Schallschutzwand im Bereich des Hockenheimer Bahnhofs und weitere Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen hatte - allerdings als freiwillige Leistung, so die Bahn. Dieser Planfeststellungsbeschluss wurde vom VGH jetzt aber aufgehoben. Die Stadt Hockenheim berief sich im Streit auf ältere Vereinbarungen, laut der die Bahn verpflichtet gewesen sei, weitergehende Lärmschutz-Maßnahmen umzusetzen. Aus diesem Grund klagte die Stadt Hockenheim gegen das Eisenbahn-Bundesamt.

"Wir haben aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag aus dem Jahr 1981 die Zusage einer verbindlichen Schallschutzgarantie, und diese möchten wir auch durchsetzen - zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vor unnötigem Bahnlärm."

Bahnlärm, eine Belastung für Hockenheimer

Rund 20 Dezibel über dem erlaubten Wert liegt der Lärm an der Hockenheimer Bahnstrecke. So bestätigt es ein Gutachten, das die DB Netz AG selbst erstellt hat. ICE, TGV, Regionalbahnen und Güterverkehr rollen hier Tag und Nacht. Dabei sind die Wohngebiete zum Teil nur 50 Meter von der Trasse entfernt.

„Die Belastung ist natürlich seit vielen, vielen Jahren extrem. Jetzt kann man sagen, an gewisse Dinge gewöhnt man sich, aber das ist eine Sache, an die man sich sein Leben lang nicht gewöhnen wird.“

VGH in Mannheim erklärte sich für zuständig

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hatte sich am Donnerstag (20.5.) für zuständig erklärt und den Fall übernommen. Der VGH musste zunächst klären, welche Ansprüche die Stadt tatsächlich geltend machen konnte. Laut Stadt gibt es zu der geforderten acht Meter hohen Lärmschutzwand keine Alternative. Die acht Meter brauche es, weil man nur so effektiv Personen vor dem Lärm im Bahnhofsbereich schützen könne, sagte Christian Stalf, Sprecher der Stadt Hockenheim. Die Bahn will lediglich eine 1,50 Meter hohe Wand bauen.

Eine Bürgerinitiative fordert mit Bannern weniger Bahnlärm in Hockenheim. SWR

Auswirkung auf weiteres Verfahren?

Die Entscheidung des VGH hat vermutlich auch Auswirkungen auf ein zweites, älteres Verfahren. Dabei klagte die Stadt Hockenheim vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe auf die Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen, die die Bahn bereits in den 80er Jahren zugesagt und nie umgesetzt habe.