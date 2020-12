per Mail teilen

Der "Regenbogen"-Helm von Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel hat bei einer Versteigerung 225.000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Der Ex-Weltmeister aus Heppenheim (Kreis Bergstraße) will den Erlös Projekten für benachteiligte Kindern in Afrika zukommen lassen. Vettel hatte den Helm bei seinem dritten Platz in der Türkei im November getragen. Auf dem Kopfschutz ist neben vielen Menschen verschiedener Hautfarben auch eine Regenbogenfahne zu sehen.