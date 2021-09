Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim (Kreis Bergstraße) Sebastian Vettel hat die Deutschen zur Teilnahme an der Bundestagswahl aufgerufen. Die Menschen sollten wählen gehen. Es sei wichtig sich zu beteiligen, sagte der 34-Jährige am Donnerstag vor dem Großen Preis von Russland in Sotschi. Die Wahl an diesem Sonntag sei besonders entscheidend für den Weg, den Deutschland in Zukunft gehen werde, betonte der gebürtige Heppenheimer und verwies auf die nächsten Generationen.