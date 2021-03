Formel-1-Pilot Sebastian Vettel sieht im Thema Umweltschutz ein großes Risiko für das Ansehen der Rennserie. "Wenn die Formel 1 nicht aufpasse, wird sie sehr bald ein ernsthaftes Problem bekommen", sagte der Heppenheimer (Kreis Bergstraße) in einem Zeitungsinterview. Die Formel 1 denkt hauptsächlich wirtschaftlich – und das ist ein Fehler, sagt Sebastian Vettel. Mit diesem Ansatz sei nicht allen geholfen. Besser wäre es, die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass es allen Leuten etwas bringt. Von diesem Gedanken sei die Formel 1 aber noch sehr weit entfernt, so der Heppenheimer. Elektromobilität sei zwar kein Allheilmittel, aber ein Weg, die Dinge besser zu machen. Hier könne die Formel 1 mitarbeiten und sich der Verantwortung stellen, so Vettel. Der 33-Jährige berichtet in dem Interview auch, dass er bei Waldspaziergängen immer Müll einsammelt und auf seinem Haus eine neue Photovoltaik-Anlage installiert hat.