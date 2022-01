"Aufsehen": Vesperkirche in Mannheim startet trotz Corona

per Mail teilen

Die Mannheimer Vesperkirche öffnet am Sonntag zum 25. Mal - und zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen. Vier Wochen lang bekommen bedürftige Menschen eine warme Mahlzeit, Zuspruch und Beratung.

Mit dem Eröffnungsgottesdienst, an dem auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) teilnimmt, beginnt die diesjährige Vesperkirche in der City-Kirche Konkordien im Innenstadt-Quadrat R3. Sie bleibt bis zum 6. Februar geöffnet. Zum Auftakt steht Rinderfilet mit Rote Bete auf dem Speiseplan.

Wärmezelt zur Registrierung der Vesperkirchen-Besucher vor der CityKirche Konkordien in der Mannheimer Innenstadt (2021) SWR

Vesperkirche Mannheim: Wegen Corona alles komplizierter

Dabei ist auch in diesem Jahr alles komplizierter als vor der Pandemie: Wegen Corona servieren die Ehrenamtlichen das Essen in zwei oder drei Schichten, die Organisatoren erwarten deshalb nur rund 120 Gäste pro Tag. Diese müssen sich zuvor in einem Wärmezelt anmelden.

In einem weiteren Zelt vor Ort sind Corona-Tests möglich. Wer die 2G+-Regel nicht erfüllt, kann sein Essen mitnehmen.

"Wir wollen, dass Armut sichtbar wird."

Vesperkirche mit politischer Botschaft

Der Evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann betonte im Vorfeld, es sei Auftrag der Kirche, für die Menschen die Tür zu öffnen, auch in Zeiten steigender Infektionszahlen. Die Vesperkirche habe auch eine politische Botschaft.

So lief die Vesperkirche 2021 ab:

Motto der Mannheimer Vesperkirche 2022: Aufsehen

Das Motto der Predigtreihe lautet deshalb in diesem Jahr "Aufsehen" - damit wolle die Evangelische Kirche auf diejenigen aufmerksam machen, die die Pandemie noch ärmer gemacht habe.

"Durch Corona werden die Schwachen noch schwächer, deshalb machen wir die Vesperkirche, weil für diese Menschen einfach etwas tun müssen."

Laut Hartmann sammelt die Vesperkirche Jahr für Jahr rund 150.000 Euro an Spenden. Bis zu 400 Helferinnen und Helfer engagieren sich ehrenantlich. "Das verändert die Stadt", so der Dekan.